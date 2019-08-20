Российский МИД отреагировал на испытания крылатой ракеты в США

Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Это стало реакцией на испытания США крылатой ракеты.

Как писал «Новый День», они состоялись впервые после официального выхода из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся», – приводит ТАСС слова дипломата.

По словам Рябкова, испытание США крылатой ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД, говорит о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем и готовился к выходу из договора.

Ранее стало известно, что Пентагон испытал новую крылатую ракету наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запущенная с мобильной наземной установки крылатая ракета, была разновидностью «Томагавка», заявил подполковник ВВС США Роберт Карвер.

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с «наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета». В Пентагоне особо подчеркнули, что ракета спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Напомним, действие ДРСМД прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.19

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