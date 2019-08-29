Более 200 компаний США призвали Трампа отменить пошлины на обувь из КНР

Обувные компании обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой об отмене новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает ассоциация дистрибьютеров и розничных торговцев обувью США (FDRA).

Бизнесмены обеспокоенны и призывают главу государства отменить дополнительные пошлины на обувь, которые вступают в силу 1 сентября и 15 декабря этого года. По их мнению, эта мера создаст в дальнейшем экономическую неопределенность, а «экономический спад лишит чистого дохода от американских потребителей, даже если им придется платить больше за товары».

Письмо подписали более 200 обувных компаний, в числе которых Nike, Adidas, Converse и Crocs, передает CNN. Ранее стало известно, что Белый дом с 1 сентября повышает таможенные пошлины на ряд товаров из Китая. Речь идет о «повышении ставки с 10 до 15%». Новые пошлины затронут импорт из Китая на общую сумму в 300 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.08.19

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