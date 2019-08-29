Пакистан провел успешный запуск собственной баллистической ракеты

Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Газнави», сообщил в своем Twitter пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур. Запуск ракеты класса «земля – земля» состоялся минувшей ночью. Гафур опубликовал видео, на котором ракета стартует и набирает высоту, пробивая облачность.

Заявлено, что радиус поражения ракеты составляет 290 км. Она способна нести боеголовки различного типа, в том числе и ядерные. Разработка ракеты велась с конца 1980-х годов, но прервалась после того, как ракеты аналогичного класса Пакистану начал поставлять Китай. Первый запуск ракеты «Газнави» («Хатф-3») прошел в 2002 году, с 2004 года она стоит на вооружении армии. Каждые несколько лет армия Пакистана проводит ее испытательные запуски.

Ночной запуск состоялся на фоне обострения отношений Пакистана с Индией, также обладающей ядерным оружием. В начале августа Индия отменила особый конституционный статус спорного штата Джамму и Кашмир. В связи с таким решением Пакистан выразил протест, разорвал дипломатические отношения и пригрозил обратиться в Международный суд ООН.

Исламабад, Иван Гридин

Исламабад. Другие новости 29.08.19

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