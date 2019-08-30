Вашингтон решил взыскать с Пекина 1 трлн долларов имперских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа решила потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, сообщает Bloomberg. Эти ценные бумаги выпускались в начале прошлого века, чтобы привлечь средства на строительство железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах.

По оценкам экспертов, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более 1 трлн долларов. Отмечается, что в Пекине не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать. В свою очередь, американский президент уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать выплаты долгов.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США с сентября повысят на 15% пошлины на китайские товары объемом 300 млрд долларов. Повышение пошлин на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с октября составит 30%. Решение американского лидера последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз товаров из США объемом 75 млрд долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.19

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