Россия и Япония договорились о совместных учениях на Сахалине

В акватории залива Анива на Сахалине состоятся двухсторонние совместные российско-японские учения, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

«Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна «Цугару» управления береговой охраны Японии Первого района. Гости пробудут в порту Корсакова с 3 по 5 сентября», – цитирует РИА «Новости» слова представителя ведомства.

По данным погрануправления, 5 сентября сахалинцы смогут посетить с экскурсионным визитом российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный» и японское патрульное судно «Цугару». Гостей на суда доставят специальными автобусами.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 02.09.19

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