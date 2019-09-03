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Вторник, 3 сентября 2019, 15:29 мск

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14-летний подросток в США расстрелял свою семью

В США 14-летний мальчик сознался в убийстве пятерых членов своей семьи. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в городе Элкмонт, штат Алабама. Три человек погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались.

Следователи допросили подростка, он заявил, что сам расстрелял свою семью. О мотивах совершения преступления не сообщается.

В настоящее время ведется расследование. Подозреваемый сотрудничает с полицией. В частности, он рассказал, что стрелял из пистолета калибром 9 мм и выбросил орудие преступления неподалеку от дома.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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