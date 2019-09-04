Трамп поздравил поляков с юбилеем начала Второй мировой

Президент США Дональд Трамп адресовал Польше поздравительные слова, приуроченные к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщает Newsweek. Он назвал Польшу великой страной с замечательными людьми.

Трамп подчеркнул, что в США живет много поляков. По его словам, это цифра находится в районе восьми млн человек. «Мы любим наших польских друзей», – отметил Трамп.

Как писал «Новый День», ранее Трамп отменил визит в Польшу. Поводом стало приближение к западному побережью Америки урагана «Дориан». Трамп планировал посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправился вице-президент Майк Пенс.

Американский президент обещал главе Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы. Предполагалось, что Трамп пробудет в Польше три дня – с 31 августа по 2 сентября.

1 сентября в Польше отмечали 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Польские власти не стали приглашать на посвященные этой дате мероприятия представителей России. В то же время приглашения получили представители союзников Польши по НАТО, ЕС, «Восточному партнерству», в том числе Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.09.19

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