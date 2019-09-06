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Пятница, 6 сентября 2019, 10:31 мск

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Пентагон назвал Россию и Китай угрозами в космосе

Фото: Роскосмос

Россия и Китая являются «реальными угрозами» для американских космических сил. Такое заявление сделал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

По его словам, что в 1990-х годах, когда США создали много возможностей в космосе, Вашингтон исходил из того, что у него не будет соперников. «Сегодня существует соперничество, которое включает Россию и Китай», – отметил Данфорд, добавив, что эти страны угрожают возможностям США в космосе, что несет «реальную угрозу» американским коммерческим и военным интересам в космосе.

В конце августа президент США Дональд Трамп объявил о создании космического командования страны и заявил, что в будущем космос станет областью военных действий. В ответ глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также отметил, что мир «медленно, но верно идет к этому».

Как писал «Новый День», почти год назад Трамп заявил, что США отстали от России и Китая в сфере создания космических войск. «По моему указу Пентагон сейчас работает над созданием шестого вида войск в американских вооруженных силах – Космических сил. Китай уже приступил к этому, Россия уже начала создавать космические войска», – добавил Трамп.

В июне 2018 года американский лидер распорядился сформировать отдельный род войск – Военно-космические силы. По его словам, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись за Россией и Китаем. Ряд экспертов уже высказал сомнения в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США существуют уже много лет в составе ВВС и Стратегического командования. Сейчас международные договоры запрещают размещать в космосе только оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна страна из имеющих доступ к космическим технологиям официально не размещала какое-либо вооружение в космосе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.09.19

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