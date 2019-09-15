МИД России предупредил туристов о возможных беспорядках в Гонконге

Министерство иностранных дел России рекомендует туристам из РФ избегать массового скопления людей в Гонконге в связи с проходящим там митингом. Об этом говорится в сообщении на странице Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в твиттере.

«В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта», – заявили в МИД России.

Как сообщалось ранее, протесты в Гонконге начались весной этого года из-за законопроекта, который предполагает поправки в закон об экстрадиции. Они, в частности, разрешают выдавать подозреваемых материковому Китаю. Активисты считают, что с помощью законопроекта Пекин планировал повлиять на судебную систему страны. 4 сентября председатель администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект об экстрадиции.

Гонконг, служба информации РИА «Новый День»

Гонконг. Другие новости 15.09.19

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