Глава Венесуэлы анонсировал визит в Москву ради встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется с официальным визитом в Россию. «Я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой, с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере», – сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Напомним, массовые протесты против избранного президента Николаса Мадуро начались в Венесуэле 21 января. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.

Россия, Китай, Турция и другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента, заявив о невмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Богота, Иван Гридин

Богота. Другие новости 24.09.19

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