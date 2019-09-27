Маска с пластырем на лице: телохранитель Майкла Джексона раскрыл тайну певца

Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес раскрыл, почему король поп-музыки носил маску и клеил пластырь на носу. По его словам, певец делал это для привлечения внимания зрителей и СМИ.

Фиддес отметил, что музыкант «знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы». «В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приемом, – поведал он в интервью изданию Metro.

Телохранитель отметил, что Джексон стремился сделать свою жизнь «величайшей загадкой в мире», но это привело к неприятным последствиям.

Проработав с певцом десять лет, Фиддес уверяет, что в жизни певец был «нормальным парнем» без ярких образов, которые запомнили его поклонники. По его словам, «Майкл никогда не жил с этим макияжем». Телохранитель рассказал о случае в Лондоне, когда музыкант решил проведать иллюзиониста Ури Геллера. «Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать прическу и макияж», – рассказал телохранитель. «Если вы лично не знали Джексона, то понятия не имеете, каким он был на самом деле», – заключил он (цитата по РИА «Новости»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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