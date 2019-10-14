Элтон Джон заявил о психическом заболевании Майкла Джексона

Британский певец Элтон Джон считает, что Майкл Джексон страдал психическим заболеванием. Об этом он заявил в своем автобиографическом романе под название «Я».

Книга с воспоминаниями Элтона Джона поступит в продажу 15 октября. Некоторые подробности из мемуаров опубликовал портал TMZ.

«Я знал Майкла с 13 или 14 лет... Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент... он начал отстраняться от мира, от реальности, как Элвис Пресли», – написал певец. В частности, по словам музыканта, Джексону было сложно находиться в кругу взрослых людей.

Джон считает, что поп-король мог лишиться рассудка из-за приема огромного количества лекарственных препаратов. «Он был действительно психически болен, стал тревожным человеком», – заключил музыкант.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 06.10.19

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