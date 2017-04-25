Элтон Джон попал в реанимацию из-за опасной инфекции / Концерты отменены

Публикации за 25.04.17

Британский музыкант Элтон Джон попал в реанимацию после гастролей по Южной Америке. Легендарному певцу стало плохо во время перелета из Чили в Великобританию. Врачи диагностировали у него редкую атипичную бактериальную инфекцию, которая может быть смертельной. Артист двое суток провел в отделении интенсивной терапии, куда был экстренно доставлен. Из-за болезни Элтон Джон отменил все концерты, запланированные на оставшуюся часть апреля и май.

В настоящее время музыкант пошел на поправку, сейчас он продолжает лечение дома. Как сообщил агент певца Мюррей Чалмерс, Элтон Джон возобновит мировое турне 3 июня, передает ВВС. Ближайший концерт он собирается дать в британском Туикенеме 3 июня. В дальнейшем графике певца – выступления в 19 странах, в том числе и в России. Единственный концерт Элтона Джона в нашей стране пройдет 14 декабря в столичном «Крокус Сити Холле».

Напомним, 25 марта певец отметил свой 70-летие. Легендарный исполнитель за свою карьеру стал обладателем нескольких премий «Грэмми» и одного «Оскара». Журнал Billboard назвал его одним из самых успешных музыкантов всех времен.

Москва, Светлана Петрова

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