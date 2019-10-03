В США семь человек погибли при крушении бомбардировщика

В США потерпел крушение бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны. В результате аварии семь человек погибли, еще девять получили различные травмы.

Авиакатастрофа произошла рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC. На борту находились 13 человек, в том числе три члена экипажа.

После взлета капитан сообщил, что воздушное судно не может набрать высоту. Пилоты пытались посадить самолет, но потеряли управление. Бомбардировщик врезался в склад аэропорта, где хранились средства против обледенения.

В результате погибли семь из находившихся на борту людей, также пострадали два сотрудника аэропорта и пожарный.

Этот же самолет уже попадал в аварию 22 года назад. Тогда в крушения один человек был серьезно ранен, еще двое пострадали.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 02.10.19

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