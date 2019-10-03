Евросоюз попал под санкции США

США введут пошлины на поставляемые из Евросоюза самолеты (10%) и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (25%). Об этом заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Решение было принято после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) дала США разрешение ввести против ЕС торговые меры на 7,5 млрд долларов на фоне субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

Чиновник пояснил, что пошлины не будут распространятся на комплектующие для самолетов. При этом торговый представитель не пояснил, на какой объем товаров будут введены новые ограничения. Решение вступит в силу 18 октября. Лайтхайзер добавил, что основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании – четырех стран, которые он назвал «ответственными за незаконные субсидии».

ВТО признала, что Евросоюз предоставлял Airbus незаконные субсидии. Президент США Дональд Трамп назвал это решение большой победой, передает РИА «Новости».

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем предупреждала, что ЕС введет ответные меры в случае новых пошлин. Брюссель также призывал Вашингтон мирно урегулировать этот вопрос, поскольку Еврокомиссия выиграла в ВТО аналогичный спор о субсидировании американскими властям авиастроительной корпорации Boeing. Мальмстрем отмечала, что взаимное введение контрмер лишь нанесет ущерб бизнесу и жителям как США, так и ЕС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.10.19

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