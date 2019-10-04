В США избили мужчину за кепку с лозунгом Трампа на русском языке

В Калифорнии избили мужчину в кепке с предвыборным лозунгом действующего президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» на русском языке (Make America great again), сообщили в департаменте полиции Эрмоса Бич.

Инцидент имел место в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич еще вечером 2 сентября, но о нем стало известно только сейчас – после задержания нападавшего. Им оказался 32-летний Дэвид Делгадо. «Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву, украл его головной убор и скрылся», – рассказал представитель полиции.

В сообщении подчеркивается, что Делгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении. Ранее в Нью-Йорке корреспондентка британской The Sunday Times Лора Пуллман ради эксперимента надела красную кепку со слоганом Трампа Make America great again, после чего рассказала, как в ее сторону плевали, высказывали оскорбления, называли сумасшедшей, расисткой и требовали снять бейсболку. Некоторые угрожали женщине физической расправой, напоминает РИА «Новости».

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 04.10.19

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