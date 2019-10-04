В Лондоне гражданин России убил своих родителей из-за собаки

В Великобритании Сергей Кудрявцев признался в убийстве собственных отца и матери. По его словам, у него были разногласия с родителями в вопросах ухода за собакой.

68-летняя женщина и 69-летний мужчина были найдены мертвыми в своей квартире в западном районе Лондона Кенсингтоне. За три дня до этого с полицией связался их 48-летний сын, пишет Daily Mail.

Мужчину взяли под стражу, под следствием он сознался в убийстве. Кудрявцев пояснил, что был в ссоре со своими родителями из-за домашнего питомца. Мать и отец часто оставляли открытыми окна в квартире, что могло навредить здоровью мастифа Энцо.

В своем признании преступник заявил, что прекрасно осознавал, что лишает жизни своих родителей и отдавал себе отчет в своих действиях. Кудрявцев также отметил, что несколько месяцев обдумывал способ убийства.

Сергей Кудрявцев является гражданином России и Новой Зеландии. Ранее он работал специалистом по визуальным эффектам, в том числе участвовал в съемках фильма «Властелин колец».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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