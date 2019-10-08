В конгрессе США заговорили о выходе из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Соответствующее письмо на имя советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, опубликовано на сайте комитета. «Решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», – говорится в документе. По словам Энгела, договор даёт возможность США, их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».

Напомним, договор по открытому небу позволяет подписавшим его странам совершать невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Документ определяет квоты для таких полётов, регламентирует выбор пунктов въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.10.19

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