США побьют рекорд России по числу выходов в открытый космос за один полет

Астронавт Эндрю Морган планирует девять раз выйти в открытый космос за один полет. В результате США побьют рекорд, установленный российскими космонавтами.

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Морган уже совершил два выхода с борта МКС. Планируется, что он выйдет в открытый космос дважды в октябре и еще пять раз в ноябре-декабре. Астронавт должен заменить аккумуляторные батарей снаружи МКС и отремонтировать спектрометр AMS-02, передает РИА «Новости».

Предыдущий рекорд был установлен в 1990-х годах Сергеем Крикалевым и Анатолием Соловьевым. Они совершили по семь выходов с борта российской орбитальной станции «Мир».

В настоящее время на МКС помимо Моргана находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, Кристина Кук и Джессика Меир из США, а также итальянец Лука Пармитано.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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