Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе сразу за два года

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

В этом году награда присуждена австрийскому писателю Петеру Хандке. Его отметили за «влиятельную работу, в которой он с лингвистической изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта». Премия за прошлый год досталась польской писательнице Ольге Токарчук за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». По мнению Шведской академии, ее лучшей работой стал исторический роман «Книги Иакова».

В 2018 году премия по литературе не вручалась из-за сексуального скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов. Несколько женщин обвинили мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Кроме того, Арно обвинили в том, что он раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе и проводил культурные и светские мероприятия в своем клубе, используя связи с нобелевскими лауреатами.

Напомним, в 2017 году премию получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Годом ранее награды был удостоен американский певец Боб Дилан.

В пятницу, 11 октября, Шведская академия назовет имя лауреата премии мира.

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 10.10.19

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