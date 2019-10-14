Норвежцы заявили о дефектах у американских истребителей пятого поколения F-35

Специалисты военно-воздушных сил Норвегии заявили о трудностях при эксплуатации американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые планируется использовать для «сдерживания» России, пишет Defense News.

В частности, нарекания вызвал тормозной парашют истребителя. По мнению экспертов, он недостаточно надежен и требует доработки. При раскрытии парашюта допускается одна нештатная ситуация на десять тысяч, что в настоящее время не соблюдается, заявили норвежцы.

При этом Норвегия намеревалась использовать F-35 для сбора информации при охоте за российскими подводными лодками, а также для сопровождения российских военных самолетов вблизи своих границ.

Как писал «Новый День», нарекания в адрес F-35 Lightning II высказывались и ранее. Так в июне было заявлено, что F-35 способен к полетам на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками. В противном случае самолет рискует получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника.

Согласно документам, попавшим в распоряжение американских журналистов, проблеме присвоена первая категория – максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. Однако Пентагон пока не предпринимает попыток найти для нее решение. По данным издания, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.

Впервые об этих проблемах стало известно в конце 2011 года. У F-35B после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения. Руководитель программы F-35 со стороны Пентагона вице-адмирал Мэт Уинтер заявил, что правительство не намерено полностью устранять недостатки и готово принять на себя ответственность за дополнительные риски. Объясняя причины такого решения, он заявил, что подобные проблемы были обнаружены, когда истребитель работал на пределе своих возможностей. Несмотря на все заявления, Пентагон установил временные ограничения для полетов F-35B и F-35C на скорости выше 1,2 Маха.

F-35 Lightning II – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, представленное в трех вариантах. F-35A представляет собой наземный истребитель для ВВС, F-35B – истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, и F-35C – палубный истребитель для ВМС. Разработкой проекта руководит компания Lockheed Martin.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 14.10.19

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