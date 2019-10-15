Трамп дал «добро» на антитурецкие санкции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры в отношении Турции. Поводом стала военная операция, которую Анкара проводит на севере Сирии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы добиться от Турции прекращения наступления на северо-востоке Сирии и согласиться на немедленное прекращение огня. Указ дает министерству финансов и Госдепу право вводить санкции против физлиц и структур в Турции, ответственных за действия, несущие угрозу для граждан, или подрывающие мир, безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии», – отметил Помпео в заявлении.

Как писал «Новый День», вооруженные силы Турции начали военную операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии 9 октября. Ее цель – вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Вашингтон, Иван Гридин

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