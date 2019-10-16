Шведы признали пустую трату 1,8 млн евро из страхов о российской угрозе

На юге Стокгольмского архипелага была развернута масштабная операция по поиску российской подлодки. Переполох произошел в октябре 2014 года, но власти Швеции признались в проведении спецоперации только сейчас. Поводом для экстренных мер стал закодированный радиосигнал. Его перехватила шведская подводная лодка.

На самом деле сигнал посылал вышедший из строя метеорологический буй, пишет Svenska Dagbladet. В ходе операции зарубежные СМИ предполагали, что речь может идти о российской мини-субмарине. В Минобороны России подчеркивали, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, так как их вообще уже нет в боевом составе ВМФ.

Поиски продолжались около недели, операция обошлась приблизительно в 20 млн крон (1,8 млн евро). После ее завершения министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка». По мнению наблюдателей, он умышленно ввел общественность в заблуждение, чтобы оправдать масштабные траты.

По данным издания, ошибка произошла, когда экипаж шведской подлодки занимался поиском движущихся объектов. «Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку», – приводит издание слова анонимного собеседника, знакомого с ходом операции.

Как отмечает издание, правительство и министр обороны узнали о настоящем происхождении источника звука в мае 2015 года. Однако парламент страны проинформировали только четыре месяца спустя в форме засекреченного доклада, где не раскрывали подробности инцидента, напоминает РИА «Новости».

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 16.10.19

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