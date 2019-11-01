Госдеп обвинил Россию в подстрекательстве беспорядков в Чили

Государственный департамент США заявил, что заметил признаки «влияния» России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства приводит Reuters.

Чиновник заявил, что были выявлены «явные признаки», что люди воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и «исказили ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях». «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного хода дебатов (в обществе)», – сказал представитель Госдепа.

Впрочем, он также оговорился, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в Чили. Однако, добавил он, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Напомним, массовые акции протеста прокатились по городам Чили в середине октября. Поводом для них стало повышение цен на проезд в метрополитене. Митинги впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 25 октября в столице страны Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек. Российские власти неоднократно заявляли, что не вмешиваются в дела других государств.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.11.19

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