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Пятница, 1 ноября 2019, 11:53 мск

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Военные США меняют патроны из-за новых бронежилетов Китая и России

Армия США планирует перейти на другой калибр патронов. Причина в более совершенной экипировке военнослужащих из Китая и России.

Как сообщает портал Popular Mechanics, военные США заменят патроны калибра 5,56 миллиметра на пули 6,8 миллиметра. Новые патроны обладают большей скоростью и мощностью удара и способны пробивать стальную, керамическую и другую броню.

Прежние боеприпасы считаются устаревшими, они не справятся с современными бронежилетами, экипируемыми военными других стран. В частности, автор статьи упоминает новейшую экипировку китайской или русской армий.

Кроме того, американские военнослужащие сменят автоматы M4A1 и пулеметы M249 на более современные аналоги.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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