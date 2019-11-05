Норвегия, Украина, Черногория и Албания продлили антироссийские санкции

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за Евросоюзом продлили до 15 марта 2020 года санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Аналогичное решение Евросоюза вступило в силу 12 сентября.

Размещенные в Европе активы людей и компаний из списка заморожены. Также им ограничен въезд в страны ЕС. Решение о продлении ограничительных мер лидеры Евросоюза приняли в ходе саммита в Брюсселе, который состоялся 20 июня.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС. Европейский союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их»,– говорится в сообщении.

Евросоюз ввел санкции антироссийские санкции в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Затем санкций неоднократно расширялись и продлевались.

В середине октября газета Handelsblatt опубликовала исследование экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций», напоминает «Газета.ру».

В документе говорится о том, что лишь немногим более половины от общего убытка из-за антироссийских санкций несет сама Россия. Каждый месяц из-за санкций обе стороны недополучают $4 млрд, причем на плечи стран Запада ложится до 45% ущерба.

Выводы в статье называются «поразительными»: 92% потерь ложатся на Евросоюз, а Германия несет на своих плечах 38% от этой суммы, или – $667 млн в месяц. В исследовании говорится также, что компании Франции не смогли компенсировать потери из-за западных санкций в отношении России даже за счет экспорта в другие страны.

Одиночные заявления стран Евросоюза о желании отменить санкции против России не дадут результата, инициатором должна выступить сразу группа государств – считает бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр. Он пояснил, что, единичный автономный отказ от антироссийских рестрикций поставит ту или иную страну под удар со стороны всего ЕС. При этом, мало какая европейская страна считает антироссийские санкции полезными для себя, по сути, пользу получают лишь США.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 05.11.19

«Что никто нам не поможет и не надо помогать» Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Неадекватный Нафтогаз мешает Москве спасти украинскую ГТС. / Помилованный Путиным украинский моряк огорошил представителей ЕС и США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»