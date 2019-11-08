Страховщики предрекли миллениалам бедность и раннюю смерть

Здоровье миллениалов (поколение, родившееся с 1981 по 1996 год) ухудшается быстрее, чем у предыдущего поколения. Столь неутешительные выводы сделали эксперты американской компании по страхованию здоровья Blue Cross Blue Shield Association (BSBSA). Отчет опубликован на сайте компании.

Из него следует, что миллениалы больше страдают как от физических болезней, например, гипертонии или повышенного уровня холестерина, так и от проблем с психическим здоровьем – депрессия, гиперактивность. Эксперты констатируют, что с 2014 по 2017 год количество страдающих депрессией миллениалов выросло на 30%, а 60% смертей в 2017 году среди людей в возрасте 25-29 лет произошли в результате самоубийств.

Аналитики отмечают, что проблемы со здоровьем являются следствием низких доходов миллениалов и наоборот, так как из-за болезней они вынуждены пропускать работу или выполнять ее менее продуктивно. К тому же, в дальнейшем, согласно исследованию, миллениалам придется увеличивать затраты на здравоохранение.

На сегодняшний день, отмечают эксперты, миллениалы составляют наибольшую долю населения и рабочей силы США – 35% от общего числа работников на американском рынке труда. В связи с этим растущие в будущем затраты на здравоохранение из-за проблем со здоровьем могут сказаться не только на личном доходе миллениалов, но и на экономике страны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.11.19

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