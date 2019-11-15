В США подросток застрелил двух детей в школе в свой день рождения

16-летний ученик расстрелял несколько человек в одной из школ города Санта-Кларита, штат Калифорния, США. По предварительным данным, два человека погибли. Нападавший ранен.

Как сообщает CNN со ссылкой на шерифа полиции Лос-Анджелеса Алекса Виллануеву, стрелок совершил преступление в день, когда ему исполнилось 16 лет. О мотивах его поступка ничего не сообщается

В результате погибли 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Еще три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сам стрелок также попал в больницу, он ранил себя.

Полиция проводит расследование. Выясняются причины произошедшего. В квартире подозреваемого провели обыск, а также допросили его родителей.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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