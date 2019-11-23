К Земле летит «собрат» Челябинского метеорита

Астрономы зафиксировали приближение к Земле метеорита. Астероид, который приближается к нашей планете, сравним с Челябинским метеоритом по размерам и не несёт серьёзной опасности. Такое мнение высказал астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

По его словам, обнаружение малого астероида свидетельствует о хорошей работе комплекса ЭОП-2-1 1 автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.19

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