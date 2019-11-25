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Понедельник, 25 ноября 2019, 13:57 мск

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ВМС США возглавит нынешний посол страны в Норвегии

Фото: surfingbird.com

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС США Ричард Спенсер отправлен в отставку. В качестве кандидата на вакантное место будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

Спенсера попросил уйти в отставку глава Пентагона Марк Эспер. Основанием стала потеря доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера. Его обвиняли в военных преступлениях в Афганистане. Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера в обмен на гарантии, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания.

Что примечательно, позиция Спенсера по данному вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично. «Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность. Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта на пост нового министра ВМС. Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу», – написал Трамп в Twitter.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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Метки / США

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