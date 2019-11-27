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Среда, 27 ноября 2019, 11:02 мск

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В США эвакуировали Капитолий и заблокировали Белый дом из-за НЛО

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

В Вашингтоне объявили воздушную тревогу из-за обнаружения на радаре неопознанного летающего объекта. Поднятые в воздух истребители ничего не нашли.

По данным CNN, неизвестный объект, двигавшийся на юг американской столицы, был замечен на одном из радаров. По словам осведомленных источников в правоохранительных органах, беспилотник или какой-то другой аппарат передвигался очень медленно.

Была объявлена воздушная тревога. Посетителей и сотрудников Капитолия эвакуировали, а Белый дом заблокировали. В воздух подняли истребители. Одна военные пилоты не обнаружили ничего подозрительного в небе над Вашингтоном.

В Пентагоне не могут точно утверждать, что это было. Есть три версии произошедшего: это могли быть птицы, атмосферная аномалия или беспилотник. Для выяснения обстоятельств происшествия собрались высокопоставленные сотрудники национальной безопасности.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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