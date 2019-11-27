На химзаводе в Техасе произошла крупная авария со взрывом

На химическом заводе в Техасе произошла крупная авария. Взрыв с последующим пожаром случился на заводе TPC Group. Эта компания специализируется на поставках химических соединений и продуктов переработки нефти.

Как сообщает KFDM со ссылкой на представителя местных властей, о жертвах и пострадавших сведений пока не поступало. Что стало причиной аварии, также не сообщается. Инцидент произошел в округе Джефферсон.

По словам судьи окружного суда Джеффа Браника, взрыв бы такой силы, что в ряде домов, расположенных на удалении в несколько километров от завода, взрывной волной выбило окна. Он призвал всех, кто проживает в радиусе одной мили от горящего предприятия срочно покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.11.19

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