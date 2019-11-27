российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 ноября 2019, 14:55 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

На химзаводе в Техасе произошла крупная авария со взрывом

Фото: KFDM

На химическом заводе в Техасе произошла крупная авария. Взрыв с последующим пожаром случился на заводе TPC Group. Эта компания специализируется на поставках химических соединений и продуктов переработки нефти.

Как сообщает KFDM со ссылкой на представителя местных властей, о жертвах и пострадавших сведений пока не поступало. Что стало причиной аварии, также не сообщается. Инцидент произошел в округе Джефферсон.

По словам судьи окружного суда Джеффа Браника, взрыв бы такой силы, что в ряде домов, расположенных на удалении в несколько километров от завода, взрывной волной выбило окна. Он призвал всех, кто проживает в радиусе одной мили от горящего предприятия срочно покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.11.19

Газпром проиграл Нафтогазу спор на $2,56 млрд. / Вьетнам вооружится сверхмалыми субмаринами собственного производства. / «Хьюстон, у нас проблемы»: На МКС отказали все туалеты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

«Хьюстон, у нас проблемы»: На МКС отказали все туалеты

США отказали в военной помощи Украине в день разговора Трампа и Зеленского

В США эвакуировали Капитолий и заблокировали Белый дом из-за НЛО

Турция отвергла планы НАТО по «защите» от России

Так создавался многополярный мир: Сербия разбудила Россию и Китай

Биологи узнали предельные режимы работы сердца крупнейшего животного на Земле

Сенат США взбудоражило развертывание Турцией РЛС С-400

«Последний раз я видел такие цифры после развала СССР»: Нобелевский лауреат заявил о вымирании США «от отчаяния»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,