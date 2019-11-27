«Никто не ждал второго землетрясения», – очевидица ЧП в Албании рассказала о подземных толчках

Накануне ночью в Албании произошло мощное землетрясение, которое унесло десятки жизней. Корреспондент «Нового Дня» связался с очевидицей событий – Ирина Богданова живет в Тиране. Она рассказала агентству, что происходит в стране сейчас.

«Эпицентр был недалеко от Дурреса, это курортный город на берегу Адриатического моря. Чувствовали землетрясение и там, и в окрестностях, и в столице – Тиране. Было довольно страшно. Это сильнейшее землетрясение за последние 40 лет здесь. Раньше тут не было ни многоэтажных домов, ни столько построек, разрушения в этот раз самые большие в истории Албании», – сообщила собеседница агентства. Ноябрьское землетрясение не первое в этом году. «Для Албании типичны подземные толчки, это нормально для страны, где 80% территории занимают горы, но в этом году землетрясение было аномальным. Первое произошло 21 сентября, оно было тоже достаточно сильным, было много поврежденных домов, но больших жертв, к счастью, не было. Некоторые получили травмы, было несколько инфарктов на этой почве, но никто не умер. В этот раз ситуация более трагичная», – отметила Ирина. Она рассказала «Новому Дню», что первое землетрясение – сентябрьское – произошло днем. «Люди быстро собрались и вышли на улицы, это было землетрясение магнитудой более 5. Второе, вчерашнее, – 6,4. И все спали, это было около трех часов утра. Как чувствуется землетрясение? Все ходит ходуном. Как будто ты или в лодке, или в поезде. Треск кругом», – поделилась она.

Прогнозов на будущее относительно новых толчков, по крайней мере, официально никто не делает. «Повторюсь, что ситуация в этом году совершенно нетипичная. Обычно землетрясения начинаются с небольших толчков, их несколько, потом один сильный, а после – толчки меньшей магнитуды, потом постепенно все затихает. В этом году все очень странно, с промежутком в два месяца два сильных землетрясения. Многие сейсмологи давали после первого прогнозы, но сейчас все помалкивают. Я не видела интервью с экспертами, а в СМИ говорят только о спасательной операции. Да и предугадать невозможно – человечество еще не изобрело способов. Но все были уверены, что сентябрьское землетрясение было самым большим, никто не ожидал второй волны толчков, которую почувствовали все Балканы», – добавила собеседница «Нового Дня».

По предварительным данным, среди россиян, украинцев, казахов пострадавших нет. «Все, кого я знаю в Албании из наших, живы здоровы, никто особо не пострадал,трещины в стенах квартир – это максимум», – уточнила она. Собеседница «Нового Дня» рассказала, что местные СМИ сообщают о гибели 31 человека. «Еще около 20 находятся под завалами и 20 были спасены из-под завалов, трое из них в критическом состоянии, остальные также госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Несколько человек погибли из-за паники – был случай инфаркта со смертельным исходом, и еще один случай, когда человек в панике выпрыгнул с балкона своего дома, от полученных травм скончался», – сказала собеседница агентства. Ирина рассказала, что в Дурресе разбит палаточный лагерь для тех, чьи дома пострадали или были разрушены. В спасательной операции принимают участие пожарные, полицейские и военные. Соседние страны оказали поддержку Албании, сильнее всего пострадавшей от подземных толчков, в их числе Румыния, Швейцария, Италия, Франция и Сербия.

По словам собеседницы агентства, толчки продолжаются – толчки магнитудой 5.3 были зафиксированы несколько часов назад и время от времени поменьше.

На фото – скрин приложения, которое показывает магнитуду толчков.

Екатеринбург, Тирана, Екатерина Норсеева

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