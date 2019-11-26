В результате землетрясения в Албании пострадали сотни человек

В Албании произошло сильное землетрясение. По оценкам сейсмологов, его магнитуда составила 6,4 балла, а эпицентр находился вблизи города Дуррес, передает местный портал Exit.

«Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в городе Дуррес этим утром, свидетельствуют данные Геологической службы США. Основные толчки ощущались в столице, Тиране», – говорится в заметке.

Травмы получили сотни людей, многим из них потребовалась помощь медиков. Точно число пострадавших албанские власти назвать пока не берутся. Также известно, что в 30 км от столицы обрушились два жилых дома. Кроме того, информация об обрушении зданий поступила из города Кавая, расположенного недалеко от Дурреса.

Напомним, 22 сентября в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Албании пострадали не менее 100 человек. Из-за землетрясения городские власти организовали в Тиране шесть специальных центров. Повреждения получили не менее 187 объектов инфраструктуры города.

Тирана, Иван Гридин

Тирана. Другие новости 26.11.19

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