Во Франции задержали чеченцев за подозрительное селфи

В Страсбурге задержали двух выходцев из Чечни за то, что они делали селфи. Полицейские подозревают чеченцев в оправдании терроризма.

Как сообщает Dernières Nouvelles d'Alsace, двое мужчин фотографировались перед Страсбургским собором. В момент съемки они поднимали вверх указательный палец руки. Полицейские, увидев это, посчитали, что чеченцы поддерживают террористов.

Дело в том, что этот жест часто используется многими радикальными исламистами и приверженцами запрещенной в России организации «Исламское государство. Молодых людей доставили в отделение страсбургской полиции.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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