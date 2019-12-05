На военной базе США Перл-Харбор солдат расстрелял несколько человек

Военнослужащий ВМС США устроил стрельбу на объединенной базе Перл-Харбор – Хикем. По последним данным, погибли три человека.

Об инциденте сообщалось в твиттере базы Перл-Харбор – Хикем. Моряк успел ранить троих гражданских сотрудников, после чего покончил жизнь самоубийством. Уточнялось, что состояние двоих пострадавших критическое.

Позже NBC News со ссылкой на контр-адмирала Роберта Чедвика сообщило о гибели двоих раненных. Таким образом, в результате инцидента погибли три человека. Еще один остается в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Стрельба произошла на морской верфи. Стрелок служил на подводной лодке USS Columbia. В момент происшествия она находилась в сухом доке номер два, где и произошла трагедия.

Проводится расследование. Американские военные не могут точно сказать, были ли раненные работники верфи целью стрелка или стали случайными жертвами. Причины ЧП устанавливаются.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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