Трамп обещал Небензе разобраться с отказам в визах делегатам из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций в Организации Объединенных Наций (ООН), рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. «Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена. Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», – приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, что российские делегаты уже дважды получали отказ в предоставлении виз. Так, в сентябре визы не смогли получить 10 россиян, которые намеревались принять участие в работе Генассамблеи ООН. Среди них были сенатор Константин Косачев, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, а также представители МИДа. В связи с этим российские дипломаты направили ноту протеста заместителю посла США. Обеспокоенность из-за отказа в выдаче американских виз также россиянам выражал и официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В среду, 4 декабря, история повторилась. Представитель российского посольства в США рассказал о новых случаях невыдачи американцами виз российским делегатам. Разрешение на въезд в страну не получили представители Федерального казначейства, желавшие поучаствовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Кроме того, пропустить молодежный форум в Нью-Йорк по той же причине не смог руководитель департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Вашингтон, Иван Гридин

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