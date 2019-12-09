В Новой Зеландии пять человек погибли при извержении вулкана

На острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана. По последним данным, пять человек погибли, около 20 получили различные ранения.

В тот момент, когда началось извержение, на острове находились около 50 человек. Несмотря на предупреждения вулканологов, которые еще в ноябре говорили о том, что извержение возможно, туристов продолжали водить на гору. За несколько минут до того, как вулкан выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км, у его кратера стояли несколько человек.

Люди спешно покидают опасную территорию. Местные жители и туристы садятся в лодки и пытаются отплыть как можно дальше от берега, передает Reuters. Известно, что у острова в момент извержения находился круизный лайнер, который может вместить 5 тысяч пассажиров. Часть туристов с него также высадилась, чтобы посмотреть на вулкан.

По последней информации, жертвами катаклизма стали пять человек, около 20 пострадали. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, их точное число не установлено.

Спасатели пока не могут вернуться на остров, так как считают это небезопасным. К поисково-спасательной операции подключились военные.

Веллингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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