Власти Новой Зеландии допустили гибель 13 туристов на вулкане

Правоохранительные органы Новой Зеландии намерены возбудить уголовное дело по факту гибели туристов при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд. На сегодняшний день известно погибли пяти человек, судьба еще восьми остается неизвестной, рассказал в ходе пресс-конференции представитель полиции Новой Зеландии Джон Тимс.

«Я могу подтвердить сейчас, что мы начнем уголовное расследование обстоятельств, повлекших за собой гибель людей на острове Уайт-Айленд», – цитирует его слова РИА «Новости».

По словам Джона Тимса, в момент извержения на острове находилось 47 человек из разных стран. В частности, там пребывали 24 гражданина Австралии, девять туристов из США, четыре гражданина Германии, пятеро новозеландцев, по два человека из Китая и Великобритании, а также один малазиец.

После начала извержения с острова удалось эвакуировать 34 человека. Пять человек погибли, 31 человек получил травмы, в том числе ожоги. На сегодняшний день пропавшими без вести считаются восемь человек. По мнению местных властей, шансы найти их живыми весьма малы.

Как писал «Новый День», на остров продолжали возить туристов, несмотря на предупреждения вулканологов, которые говорили о высокой вероятности извержения. В результате за несколько минут до того, как вулкан выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км, у его кратера находилось несколько человек.

Спасатели пока не могут вернуться на остров, так как считают это небезопасным. К поисково-спасательной операции подключились военные.

Веллингтон, Иван Гридин

Веллингтон. Другие новости 10.12.19

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