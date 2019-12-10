По пути в Антарктиду разбился самолет чилийских военных

Вылетевший из Чили в Антарктиду самолет пропал с радаров. Спустя семь часов после потери связи, воздушное судно признали разбившимся. На борту находились 38 человек.

Hercules C130 с 17 членами экипажа и 21 пассажиром вылетел с базы «Чабунко» в понедельник из города Пунта-Аренас и взял курс на антарктическую базу. Он перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, передает РИА «Новости».

Затем самолет исчез с радаров. Связь с экипажем так и не была установлена. Генерал ВВС Чили Эдуардо Москейр уточнил, что, спустя семь часов после взлета, у самолета закончилось топливо, и он должен был где-либо приземлиться.

Воздушное судно было признано разбившимся заочно. Обломки пока не обнаружены. Продолжается спасательная операция, к поискам подключились воздушные и морские суда других стран.

Сантьяго, Служба информации РИА «Новый День»

Сантьяго. Другие новости 10.12.19

«Нормандский саммит» располовинил «формулу Штайнмайера» во времени. / Путин и Зеленский пообщались отдельно с Меркель и Макроном. / Берлин вновь повесил на Москву всю ответственность за урегулирование в Донбассе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»