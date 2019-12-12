В ходе поисков упавшего чилийского самолета нашли обломки и тела

Военные Чили продолжают поисковую операцию в зоне предполагаемого крушения самолета Hercules C130. Были обнаружены обломки воздушного судна, а также останки людей.

Самолет пропал с радаров в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды 9 декабря. Он направлялся на антарктическую базу, куда должен был доставить персонал для обслуживания нефтепровода. На борту находились 38 человек.

Спустя семь часов после потери связи, ВВС Чили признали самолет разбившимся. Во время поисковой операции были обнаружены обломки, которые могут принадлежать потерпевшему крушение воздушному судну, сообщает радиостанция Cooperativa

Кроме того, военные нашли останки людей, которые находились на борту, заявил мэр чилийской области Магальянес Хосе Фернандес. Поиски продолжаются.

Сантьяго, Служба информации РИА «Новый День»

Сантьяго. Другие новости 12.12.19

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