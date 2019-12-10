В Чехии неизвестный расстрелял людей в больнице

В Чехии мужчина расстрелял людей в больнице. По данным полиции, на месте погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения и скончались позже.
ЧП произошло в чешском городе Острава, что на северо-востоке страны. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в 7:19, через пять минут на место происшествия прибыл первый патруль.
Задержать злоумышленника не удалось. Полиция просит население оказать содействие, но призывает быть предельно осторожными. Преступник вооружен и очень опасен, говорится в твиттере чешской полиции.
По предварительным данным, в результате нападения погибли четыре человека. Не уточняется, были ли это пациенты или сотрудники медучреждения. Еще двое получили тяжелые ранения, они скончались во время операции.
Полиция оцепила район, прилегающий к больнице. Поиски нападавшего продолжаются.
Прага, Служба информации РИА «Новый День»
Прага. Другие новости 10.12.19
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