В Чехии неизвестный расстрелял людей в больнице

В Чехии мужчина расстрелял людей в больнице. По данным полиции, на месте погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения и скончались позже.

ЧП произошло в чешском городе Острава, что на северо-востоке страны. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в 7:19, через пять минут на место происшествия прибыл первый патруль.

Задержать злоумышленника не удалось. Полиция просит население оказать содействие, но призывает быть предельно осторожными. Преступник вооружен и очень опасен, говорится в твиттере чешской полиции.

По предварительным данным, в результате нападения погибли четыре человека. Не уточняется, были ли это пациенты или сотрудники медучреждения. Еще двое получили тяжелые ранения, они скончались во время операции.

Полиция оцепила район, прилегающий к больнице. Поиски нападавшего продолжаются.

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

Прага. Другие новости 10.12.19

Отельеры Турции предупредили о «сюрпризах» для туристов из-за налога на проживание. / Власти Новой Зеландии допустили гибель 13 туристов на вулкане. / Представители российских властей и спорта высказались о решении WADA. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»