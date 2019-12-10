российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 декабря 2019, 14:12 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Чехии нашли напавшего на больницу, он совершил суицид

twitter.com/PolicieCZ

Полиция Чехии сообщила о гибели преступника, который устроил стрельбу в больнице. Мужчина покончил с собой.

Полицейские обнаружили автомобиль стрелка. Правоохранители пытались захватить злоумышленника, но он совершил суицид. Об этом сообщается в твиттере чешской полиции.

Инцидент произошел в городе Острава, что на северо-востоке страны. Неизвестный открыл стрельбу в больнице. По последним данным, шесть человек погибли, еще двое получили ранения.

В настоящее время проводится расследование. Устанавливается личность стрелка, а также его мотивы. На месте происшествия работают следователи.

Ряд чешских СМИ сообщили, что нападавший – убитый горем отец. В этой больнице во время рождения погиб его ребенок, пишет Life Shot. Официального подтверждения этой информации нет.

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

Прага. Другие новости 10.12.19

Конгресс США воспротивился развертыванию РСМД. / Умер Юрий Лужков. Дополнено. / Без шансов на победу для оппозиции: предвыборный расклад в Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Чехии неизвестный расстрелял людей в больнице

Метки / Европа

В Чехии неизвестный расстрелял людей в больнице

Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь

Генсек НАТО отказался видеть врага в лице России

Россия займет жесткую позицию на саммите «нормандской четверки» в Париже

Президенту Сербии грозит приштинский «суд» за отрицание «геноцида» албанского населения Косова

Вопреки Гаагскому трибуналу: Приштина отправила сербского политика в тюрьму за правдивое заявление

Экстремизм: сербскому политику в Хорватии угрожают смертью

Вопреки табу: в Хорватии появились билборды на кирилице

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Европа,