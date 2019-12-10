В Чехии нашли напавшего на больницу, он совершил суицид

Полиция Чехии сообщила о гибели преступника, который устроил стрельбу в больнице. Мужчина покончил с собой.

Полицейские обнаружили автомобиль стрелка. Правоохранители пытались захватить злоумышленника, но он совершил суицид. Об этом сообщается в твиттере чешской полиции.

Инцидент произошел в городе Острава, что на северо-востоке страны. Неизвестный открыл стрельбу в больнице. По последним данным, шесть человек погибли, еще двое получили ранения.

В настоящее время проводится расследование. Устанавливается личность стрелка, а также его мотивы. На месте происшествия работают следователи.

Ряд чешских СМИ сообщили, что нападавший – убитый горем отец. В этой больнице во время рождения погиб его ребенок, пишет Life Shot. Официального подтверждения этой информации нет.

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

Прага. Другие новости 10.12.19

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