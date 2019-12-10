Ушла из жизни солистка Roxette

Умерла вокалистка всемирно известной поп-рок-группы из Швеции Roxette Мари Фредрикссон. Об этом рассказал менеджер группы Мари Димберг, передает Expressen. «С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», – сообщила представитель артистки.

Напомним, врачи поставили Фредрикссон неутешительный диагноз – рак мозга – в 2011 году. Тяжелая болезнь помешала Мари участвовать в записи альбома The Pop Hits. Значительное ухудшение состояния певицы произошло в 2016 году. Тогда она объявила, что уходит со сцены.

Мари Фредрикссон стала выступать на большой сцене с Пером Гессле в 1986 году. Дуэт получил название Roxette. В 1989 году благодаря хиту The Look коллектив получил мировую известность и любовь поклонников. Музыканты плодотворно выступали более 30 лет. Группа записала множество хитов, а число проданных альбомов превышает 75 млн копий.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 10.12.19

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