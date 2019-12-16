Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран

Издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по результатам 2019 года. В тройку лидеров вошли США, Россия и Китай.

Аналитики сравнили пять характеристик: влияние главы государства, участие в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал. Учитывались данные о ВВП страны, уровне жизни населения, а также показатель ВВП на душу населения.

Отмечается, что в лидеры рейтинга попали те государства, которые «постоянно доминируют в новостных заголовках, занимаются разработкой мировой политики, а также формируют глобальные экономические модели».

Первое место досталось США, второе занимает Россия, третье – Китай. В топ-5 также попали Германия и Великобритания. Затем идут Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Первые девять лидеров не поменяли своего положения в рейтинге с прошлого года.

В число наименее влиятельных стран мира вошли Эстония, Латвия и Литва, а также Словения и Словакия.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 15.12.19

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