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Понедельник, 16 декабря 2019, 11:27 мск

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Президент Турции обнаружил позорную страницу в истории США

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание американским сенатом геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

«Наш парламент может рассмотреть вопрос о признании геноцида индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке?», – сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber. И назвал истребление индейцев «позорной страницей в истории США».

Президент Турции призвал Вашингтон не жертвовать двусторонними отношениями и «не использовать события 1915 года в своей внутренней политике».

«Решения по историческим событиям должны принимать историки, а не политики», – подчеркнул Эрдоган.

На минувшей неделе сенат конгресса США единогласно утвердил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Анкара в ответ заявила, что этот документ ставит под угрозу двусторонние отношения.

Несколько месяцев назад аналогичную резолюцию приняла палата представителей американского конгресса.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 16.12.19

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Метки / Турция

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