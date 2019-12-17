В Пакистане казнят экс-президента страны Мушаррафа

Специальный суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу, сообщает газета Dawn. Решение вынесла коллегия из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. «Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана», – заявил Сэтх.

Как напоминает ТАСС, судебное разбирательство по делу о государственной измене по делу от 2014 года завершилось 19 ноября. Тогда суд постановил, что приговор будет оглашен 28 ноября, но в назначенный день Высокий суд Исламабада отложил объявление приговора в связи подачей на рассмотрение петиции Министерством внутренних дел Пакистана. Ведомство просило отсрочку в связи с необходимостью провести повторный анализ аргументов по делу.

Мушаррафа обвиняют в приостановлении им действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

Исламабад, Иван Гридин

Исламабад. Другие новости 17.12.19

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