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Четверг, 19 декабря 2019, 15:02 мск

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17-летняя американка угнала самолет и разбила его

В США 17-летняя девушка пыталась угнать самолет. Она запустила двигатель и врезалась в здание. Об этом сообщил аэропорт Фресно в своем твиттере.

Подростку удалось проникнуть на территорию воздушной гавани через ограду и забраться в турбовинтовой King Air 200. Самолет рассчитан на девять пассажиров.

Девушка запустила один двигатель и начала руление. Сначала она врезалась в забор, самолет развернуло, он ударился в стену близстоящего здания и остановился.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку с наушниками на голове на месте пилота. Она отказалась сотрудничать и не стала объяснять причин своего поступка. Правоохранители не рассматривают версию террористического акта.

Во время инцидента никто не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 19.12.19

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