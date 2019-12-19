17-летняя американка угнала самолет и разбила его

В США 17-летняя девушка пыталась угнать самолет. Она запустила двигатель и врезалась в здание. Об этом сообщил аэропорт Фресно в своем твиттере.

Подростку удалось проникнуть на территорию воздушной гавани через ограду и забраться в турбовинтовой King Air 200. Самолет рассчитан на девять пассажиров.

Девушка запустила один двигатель и начала руление. Сначала она врезалась в забор, самолет развернуло, он ударился в стену близстоящего здания и остановился.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку с наушниками на голове на месте пилота. Она отказалась сотрудничать и не стала объяснять причин своего поступка. Правоохранители не рассматривают версию террористического акта.

Во время инцидента никто не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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