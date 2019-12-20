Перемирия на Рождество не будет – забастовки во Франции продолжатся

Профсоюзы Франции не намерены останавливать забастовку, которая началась после предложения правительства страны провести пенсионную реформу. Таким образом, никаких послаблений на период рождественских праздников, на которые рассчитывали власти, туристы и жители Парижа, страдающего от пробок и отсутствия городского транспорта, не будет.

Напомним, главными причинами недовольства реформой стали: повышение возраста для получения выплат в полном размере с 62 до 64 лет, а также решение властей изменить порядок расчета пенсий и свести 42 различных режима к единому, уравняв между собой большое количество граждан, в том числе занятых особо тяжелым трудом. В забастовку оказались вовлечены транспортники, что привело к большому коллапсу на дорогах. На акции протеста выходят пожарные и врачи.

Как сообщает «Евроньюс», на переговорах о пенсионной реформе представителям правительства и профсоюзам накануне удалось договориться по ряду вопросов. В частности, по вопросу о минимальной пенсии. «Нам удалось достичь прогресса. Сохраняются разногласия по нескольким позициям, но у нас есть желание преодолеть их. Важно и то, что диалог будет продолжен в январе», – рассказал премьер Эдуар Филипп.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.12.19

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