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Понедельник, 23 декабря 2019, 15:07 мск

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Рождественские каникулы во Франции омрачены стачкой транспортников

Фото: Reuters

Во Франции начались рождественские каникулы, но проходят они на фоне большой стачки транспортников. Как сообщают «Евроньюс», несмотря на то, что накануне Эммануэль Макрон отказался от своей президентской пенсии, французам легче не стало – работает всего две автоматические ветки, остальные 16 – на которых курсируют поезда, управляемые машинистами, закрыты.

Также почти не ходят автобусы: парижанам и гостям города приходится учитывать этот факт, чтобы передвигаться по столице. Многим нужны подарки, туристам – развлечения праздничного города, но получить все это сейчас оказывается весьма непросто.

Уехать отдыхать тоже непросто: во Франции циркулирует 40% от общего числа скоростных электричек и 20% – междугородних поездов. На 9 января назначены новые демонстрации за отмену пенсионной реформы.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.12.19

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